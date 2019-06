Laeticia Hallyday et ses filles : dimanche entre amis après l'émotion à Toulouse

Arrivées en France le 14 juin 2019 depuis Los Angeles, Laeticia Hallyday et ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), étaient à Toulouse samedi 15 juin. Ce jour-là, Johnny Hallyday aurait eu 76 ans. Le trio a inauguré l'esplanade qui porte désormais le nom du rockeur devant le zénith toulousain où il a tant joué. Le soir même, direction le Gers, à quelques kilomètres de là...

Dans l'arrière-pays, l'incontournable productrice télé Anne Marcassus, à qui l'on doit par exemple le grand concert des Enfoirés sur TF1, et son époux Fabrice Le Ruyet, président directeur général de Sotheby's International Realty à Paris, possèdent une grande maison en pleine campagne. Le couple y reçoit ses nombreux amis pour de grands déjeuners champêtres. Dimanche, présence de Laeticia oblige, une photo de famille s'imposait. Elle a été postée sur Instagram par l'attachée de presse Hoda Roche et la créatrice de bijoux Marie Poniatowski. On y reconnaît de nombreux proches de Johnny et Laeticia comme le réalisateur Pierre Rambaldi et le fidèle Pierre Billon, mais aussi Élodie Piège, l'épouse du chef Jean-François Piège. Jade et Joy Hallyday sont au premier plan avec leur mère, tout sourire après la grande émotion de la veille.

À Toulouse, Laeticia Hallyday avait décidé de faire le déplacement pour l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday. La jeune veuve de 44 ans est arrivée escortée par les bikers de la région. Ils étaient 200 pour l'accompagner de l'aéroport de Toulouse-Blagnac jusqu'au Zénith. Une scène avait été installée par la mairie et de nombreux fans étaient réunis, environ 1000 personnes. La ville était très sécurisée en raison de la manifestation des gilets jaunes et l'accès au Zénith, très contrôlé, au grand dam de ceux qui n'ont pas pu y accéder.

Sur scène, à l'heure de l'hommage, Laeticia Hallyday a eu bien du mal à retenir ses larmes : "Il est difficile de trouver les mots aujourd'hui pour exprimer ce que je ressens. Mon homme est si fier de cet hommage, il est heureux de la présence de tous ses amis, de ses fans et de tous ces bikers. Ce rêve aurait tant plu à Johnny. Mon homme est heureux, il aimait Toulouse, cette ville si chaleureuse et généreuse pour accueillir ses concerts. La lumière et les couleurs de Toulouse, les mélanges de la culture du Sud, les ambiances incroyables dans les backstages et la gastronomie de cette ville... Le cassoulet est l'un de ses plats favoris." Laeticia s'est aussi souvenue que la ville avait accueilli les premières heures de son mariage avec Johnny : "Le soir même, il a chanté à Cahors et ensuite, nous avons célébré notre repas de mariage aux Jardins de l'Opéra."

Cet après-midi-là Laeticia Hallyday a pris le temps d'aller à la rencontre des gens et de serrer les mains des fans réunis pour Johnny. Avant de rejoindre Saint-Barthélemy pour l'été, Laeticia et ses filles vont profiter de l'Hexagone en visitant, notamment, les châteaux de la Loire mais aussi Disneyland Paris.