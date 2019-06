Laeticia Hallyday, Jade et Joy de retour en France pour Johnny

Laeticia Hallyday est arrivée à l'aéroport LAX de Los Angeles en Californie afin de prendre un vol en direction de la France, vendredi 14 juin 2019. Souriante et radieuse, c'est accompagnée de ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) que la mère de famille a enregistré ses bagages. Talons, jean taille haute et chemise bleue à rayures, Laeticia Hallyday était élégante et détendue lorsqu'elle a retiré de l'argent au distributeur automatique de billets, afin de donner un pourboire à l'homme qui s'était chargé de porter ses valises.

Celle qui a demandé la nationalité américaine est ainsi sur le point d'arriver en France, puisqu'elle sera présente samedi 15 juin 2019 à Toulouse, pour l'inauguration d'une esplanade qui portera le nom de Johnny Hallyday. Un événement symbolique que Laeticia Hallyday n'aurait raté pour rien au monde, puisque le Taulier aurait eu 76 ans à cette même date. "Nous serons présents à Toulouse avec Laeticia. Elle dévoilera une plaque avec le maire de Toulouse. C'est la première fois qu'un espace public porte le nom de Johnny en France et cela touche évidemment beaucoup Laeticia. C'est d'autant plus légitime que Johnny a joué très souvent dans ce Zénith", a déclaré l'ancien manager de Johnny, Sébastien Farran.

Laeticia Hallyday et ses filles arriveront à l'aéroport de Toulouse-Blagnac et seront escortées par plusieurs dizaines de motards locaux. "Pour cet hommage, j'ai évidemment invité Laeticia, David et Laura. Laeticia m'a répondu la première qu'elle viendrait et ferait un discours", a confié le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, au Parisien. Bien que le projet de la ville de Toulouse se soit concrétisé en premier, d'autres lieux portant le nom de Johnny Hallyday devraient être inaugurés dans les prochains mois, à Nice, à Saint-Étienne et à Paris.

C'est la première fois que Laeticia Hallyday revient en France depuis la sortie en octobre 2018 de l'album posthume de Johnny, Mon pays c'est l'amour, dont elle était venue faire la promotion dans plusieurs médias. La maman de Jade et Joy passera une dizaine de jours en France, avant de s'envoler à nouveau pour Saint-Barthélemy.