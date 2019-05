Laeticia Hallyday, maman gâtée par Jade et Joy pour la fête des Mères

"Le plus doux des réveils en cette journée spéciale aux États-Unis. Je suis bénie. Jade et Joy, mes amours, mon tout, vous êtes ma fierté, mon bonheur et ma lumière, a-t-elle écrit. Vous m'aidez tellement chaque jour, vous êtes exceptionnelles, mes meilleures alliées, et aussi quelque part, mes guides dans ce deuil difficile. Vous brillez de sagesse et de paix, vous sortez de l'ordinaire comme votre père et vous n'êtes qu'amour et gentillesse. Je suis fière de vous voir grandir avec autant de force et de détermination. C'est mon rappel chaque jour qu'il n'y a que l'amour qui compte... Joyeuse fête des Mères à toutes les courageuses, fortes, magnifiques, gentilles et généreuses femmes de ma vie et à vous."