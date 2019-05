Rod Stewart, son souvenir de Johnny Hallyday : "C'était un dieu dans votre pays"

Artiste britannique aux 200 millions d'albums vendus dans le monde, Rod Stewart est une institution. Toujours aussi productif, le rockeur n'a pourtant plus chanté en France depuis 1995. Le 6 juillet 2019, il fera son grand retour dans la capitale avec un show énorme à l'AccorHotels Arena. Dans Le Parisien, l'interprète de l'inusable Da Ya Think I'm Sexy?, anobli par le prince William en 2016, évoque ce retour attendu, ses liens avec la France et son amitié avec Johnny Hallyday.

Les deux rockeurs se sont rencontrés par l'intermédiaire du guitariste Robin Le Mesurier, puis ils ont commencé à se fréquenter : "Oui, nous étions bons copains. Il avait pris mon guitariste, Robin, et c'est comme ça qu'on s'est rencontré. Que Dieu bénisse son âme. Par chance, je ne fume pas, c'est ce qui l'a tué n'est-ce pas ? C'était un dieu dans votre pays, qu'est-ce qu'il est regretté ! J'ai regardé ses funérailles sur CNN. Robin y jouait. Je n'aurais pas d'aussi grandes funérailles." Johnny Hallyday a été inhumé à Saint-Barthélemy. Quelques jours plus tôt, une grande cérémonie était organisée en l'église de la Madeleine à Paris. Son cercueil a descendu les Champs-Élysées, le président Emmanuel Macron a prononcé quelques mots avant une messe musicale et rock magnifique. Mi-avril sur RTL, Rod Stewart confiait déjà à propos de celui qu'il surnomme le "Elvis français" : "Je connaissais Johnny plutôt bien, il habitait Los Angeles, on traînait parfois ensemble. C'est une grosse perte, c'était une figure iconique !"

Dans Le Parisien, Rod Stewart (74 ans) révèle pourquoi il est tant attaché à Paris : "J'y suis venu souvent en week-end, en vacances, avec ma femme et mes enfants ! C'est même à Paris que j'ai demandé en mariage Penny, il y a onze ans, au pied de la tour Eiffel." Rod Stewart est le père de sept enfants. Les deux derniers sont nés de son mariage avec le mannequin Penny Lancaster (48 ans) : Alastair Wallace (13 ans) et Aiden Patrick (8 ans). "Penny m'a donné deux formidables enfants, deux fans de foot et du Celtic Glasgow. Et je vis avec elle le plus beau moment de ma vie."