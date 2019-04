Jade Hallyday au Vietnam : "J'aime tellement mon pays"

Depuis plusieurs jours, Laeticia Hallyday et ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), sont en vacances au Vietnam. L'occasion pour le trio de rendre visite à un orphelinat géré par l'association La Bonne Étoile, auprès de laquelle la veuve de Johnny est engagée depuis quelques années. "Toujours autant d'émotions de retrouver les enfants de l'orphelinat", inscrivait-elle sur Instagram. Mais ce nouveau périple asiatique marque également un retour aux sources pour les jeunes adolescentes.

En effet, Jade et Joy sont originaires du Vietnam et ont été adoptées par Laeticia et Johnny Hallyday en 2004 et 2008. Le couple a toujours voulu que leurs filles se familiarisent avec ce magnifique pays. Pari réussi puisque lors de ce nouveau séjour, Jade Hallyday a déclaré tout son amour pour cette région de l'Asie à travers une publication sur Instagram. "J'aime tellement mon pays. Merci maman de partager l'essentiel avec nous. Je t'aime à l'infini", a écrit la jeune fille en légende d'une vidéo qui dévoile un paysage panoramique de la ville d'Hanoi. Dans sa story, on pouvait également la suivre dans ses aventures et la voir notamment ravie lors d'une virée en scooter.

Ce n'est pas la première fois que l'aînée des Hallyday prend la plume pour rendre hommage au Vietnam. En décembre dernier déjà, Jade annonçait son "retour aux origines" en partageant une photo de Laeticia contemplant le crépuscule dans le hublot de l'avion.

Ce break apparaît comme étant précieux pour la petite famille, privée du Taulier depuis la fin de l'année 2017 et qui, depuis, subit le tourbillon médiatique autours de son héritage. En attendant le verdict le 28 mai prochain, Laeticia Hallyday fait toujours l'objet de vives critiques, notamment de la part de Laura Smet. Le 24 avril dernier, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday exprimait sa "colère immense" envers son ancienne belle-mère : "Les jeux répétés et pervers qui durent depuis plus d'un an me donnent envie de hurler de vérité. Je continuerai à me battre pour mon père et mes futurs enfants. Trop de mensonges. Trop de douleurs. Tout n'est que manipulation. Je promets de me battre pour toi. Je t'aime", s'emportait-elle.