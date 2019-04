Laeticia Hallyday au Vietnam : "On donne mais en échange, on reçoit tellement..."

Laeticia Hallyday poursuit au Vietnam avec ses filles Jade et Joy son voyage qui continue de lui mettre du baume au coeur. Elle enchaîne les visites dans les établissements, hospitaliers comme orphelinats, qui bénéficient de l'aide de La Bonne Étoile, l'association qu'elle a créée avec sa meilleure amie Hélène Darroze en 2012.

Dernière visite en date, dans une clinique orthopédique d'Hanoï. Laeticia Hallyday a publié sur Instagram plusieurs stories de ce grand moment : "Retour émouvant après notre visite au mois de décembre, écrit la veuve de Johnny sur le réseau social. Les enfants atteints de paralysies cérébrales retrouvent le sourire. Grâce à une rééducation intensive et à des thérapies innovantes, ils peuvent remarcher. Nous sommes si fières de ce programme financé par La Bonne Étoile, les progrès réalisés sont remarquables. Ces enfants ne marchaient pas et aujourd'hui ils sont debout."

C'est beau d'être là, de voir que cette belle aventure est une réussite et que la vie de beaucoup d'enfants handicapés est transformée pour toujours.

Dans une story précédente, Laeticia partage sa gratitude pour toutes ses émotions qui la submergent lors de ses retours au Vietnam. "Des images et émotions plein la tête et le coeur pendant notre mission humanitaire ; on poursuit notre travail auprès de ces jeunes orphelins et de ces enfants handicapés pour leur favoriser l'accès à l'éducation, améliorer la qualité des soins et les conditions de vie de tous ces petits laissés pour compte et complètement exclus de la société. On partage, on donne mais en échange on reçoit tellement... Merci à vous tous pour votre confiance et votre soutien envers La Bonne Étoile, #Gratitude." Et d'ajouter en légende d'une photo la montrant avec un petit garçon plein de vie et debout : "C'est beau d'être là, de voir que cette belle aventure est une réussite et que la vie de beaucoup d'enfants handicapés est transformée pour toujours."

Hélène Darroze et Laeticia Hallyday ont adopté leurs filles au Vietnam. Avec cette association, elles viennent en aide aux orphelins, aux malades et AUX enfants handicapés que le système vietnamien rejette. Depuis son arrivée le dimanche 14 avril avec Jade (14 ans) et Joy (10 ans), les visites s'enchaînent, toutes plus émouvantes les unes que les autres. Samedi, le trio s'est rendu au centre social de Thuy An Molisa où La Bonne Étoile finance une formation professionnelle de pyrogravure pour permettre à de jeunes handicapés de s'insérer professionnellement durablement. Laeticia et ses filles ont toutes les trois reçu un cadeau touchant : leur portrait réalisé sur bois par les élèves.