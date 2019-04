Laeticia Hallyday "très touchée" : elle reçoit un cadeau au Vietnam...

Laeticia Hallyday documente jour par jour son séjour au Vietnam, sur Instagram. La veuve de Johnny Hallyday profite à fond des vacances scolaires de ses deux filles, Joy (10 ans) et Jade (14 ans) et a décidé de les emmener à nouveau sur leur terre natale. Un "retour aux sources" qui permet surtout aux trois filles de se rendre auprès des enfants ou jeunes aidés chaque jour par l'association La bonne étoile. Lancée en 2012 par Laeticia Hallyday et son amie Hélène Darroze, elle s'occupe d'assurer un toit, l'accès à l'éducation et aux soins à des orphelins vietnamiens, mais aussi à des jeunes en situation de handicap.

Samedi 20 avril 2019, Joy, Jade et Laeticia Hallyday se sont ainsi rendues au sein du centre social de Thuy An Molisa. "Nous finançons une formation professionnelle de pyrogravure qui permet à de jeunes handicapés en grande difficulté de trouver un emploi et de les réinsérer durablement dans la vie sociale", a expliqué la mère de famille de 44 ans sur Instagram. La pyrogravure est une technique de gravure, qui consiste à brûler le bois avec un matériel adapté afin d'y laisser des motifs. Un art difficile, mais totalement maîtrisé par une élève du centre, qui avait préparé une délicate attention pour Laeticia Hallyday et ses filles.

Cette élève a réalisé un portait de Laeticia, qui impressionne par son réalisme. "Elle vous remercie du fond du coeur d'avoir aidé cet atelier et grâce à vous, elle a un métier maintenant", rapporte une traductrice. "Ohh, dis lui que je suis très touchée", répond l'ancienne mannequin, les mains jointes et le sourire aux lèvres. Cette même jeune élève avait préparé les portraits de Jade et Joy, qui ont toutes deux posé très fièrement avec leurs gravures, plus vraies que nature. "Si fière de cette formation qui révèle des talents", poursuit la meilleure amie de Hélène Darroze. Laeticia Hallyday partira également avec une superbe peinture, faite par un jeune en fauteuil roulant. "Bravo c'est du beau travail, je suis très touchée, merci beaucoup", peut-on entendre sur sa Story Instagram. Des beaux souvenirs.