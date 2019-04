Laeticia Hallyday touchante pour une date très importante pour Hélène Darroze

Loin des yeux ne signifie pas loin du coeur. Bien que séparée par des milliers de kilomètres et un océan de sa meilleure amie Hélène Darroze, Laeticia Hallyday ne l'oublie pas et ses deux filles non plus.

Depuis Los Angeles, la dernière épouse de Johnny Hallyday n'a pas oublié que Charlotte, la fille aînée d'Hélène Darroze, avait fêté ses 12 ans le 4 avril 2019. La chef de Top Chef (M6) a d'abord publié un message à cette occasion sur Instagram. "Ma Charlotte d'amour... aujourd'hui tu as 12 ans... Je ferme les yeux et il me semble que c'était hier que je te prenais pour la première fois dans mes bras et que tu plantais tes yeux dans les miens pour ne plus jamais les lâcher...", a-t-elle notamment écrit à l'attention de celle qui a "révolutionné" sa vie et lui a donné du sens.

Hélène Darroze a reçu plusieurs commentaires après le partage de ce message d'amour illustré par un portrait de Charlotte. Si Joy Hallyday, qui est la filleule d'Hélène Darroze, a écrit un simple "bon anniversaire", sa maman a plus longuement réagi. "Ma Chacha, tu es la vie dans toute sa bonté... Joyeux anniversaire mon petit coeur chéri. On t'aime très très fort mega fort", a publié Laeticia Hallyday.