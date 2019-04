Laeticia Hallyday émue : sa poignante déclaration à Johnny, depuis le Vietnam

L'aventure continue ! Pour les vacances de printemps, Jade (14 ans), Joy (10 ans) et leur maman se sont envolées, direction le Vietnam. Un "retour aux sources" qu'elles documentent régulièrement toutes les trois sur Instagram. Il y a quelques jours, Laeticia Hallyday s'était rendue dans un orphelinat, où elle avait pu prendre soin d'enfants handicapés secourus par son association, La Bonne Étoile. Jade, qui est désormais adolescente, joue un rôle de plus en plus important dans cette fondation caritative qui s'occupe d'apporter un toit, un accès à l'éducation et aux soins à des orphelins vietnamiens, créée en 2012.

Mercredi 17 avril 2019, Jade a publié une photo prise lors de l'inauguration d'une nouvelle école, dans la province de Dak Nông. On la voit poser fièrement auprès d'élèves de tous âges, le sourire aux lèvres. "Tellement fière de participer à l'inauguration de la nouvelle école de La Bonne Étoile", a-t-elle écrit en légende du cliché. Un geste fort, qui compte énormément pour sa mère, Laeticia Hallyday. Touchée, la veuve de Johnny a tenu à écrire quelques mots pour sa fille. "Je suis si fière de toi, mon amour. Ton coeur est si grand. Je t'aime plus que tout", a-t-elle déclaré.

Une école construite grâce à Johnny

Sur sa story Instagram, Laeticia Hallyday a dévoilé les locaux de cette école, mais aussi un avant-après impressionnant de sa construction. On voit d'ailleurs la mère de famille de 44 ans poser la première pierre, en 2016. "Beaucoup d'émotion et de fierté trois ans après avoir posé la première pierre. Notre école est ouverte et c'est grâce à vous, votre générosité et votre soutien si précieux à tous que nous avons pu concrétiser ce beau projet et construire cette école pour les enfants de Dak Nong, orphelins ou avec un handicap très lourd. Merci de tout coeur", a-t-elle écrit. Elle a également eu une pensée émue pour Johnny Hallyday : "C'est aussi grâce à toi mon amour, Johnny Hallyday. Parce que rien sans toi n'aurait été possible. Cette école est aussi la tienne." Sur d'autres images, on la voit discuter et passer de tendres instants avec les orphelins de l'association. Un voyage toujours difficile sans Johnny.