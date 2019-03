Johnny Hallyday : Son cri d'amour pour Laeticia, sa "meilleure maîtresse"

Il y a des dates que l'on n'oublie pas. Il est certain que Laeticia Hallyday n'oubliera jamais le 5 décembre 2017, jour tragique de la mort de son grand amour, Johnny. Mais certaines dates ravivent des souvenirs très heureux, comme un anniversaire passé avec sa moitié. Ce lundi 18 mars, c'est avec une émotion particulière que l'ancien mannequin a fêté son 44e anniversaire. Un jour qu'elle a choisi de passer avec ses proches, et celles qui comptent le plus pour elle : Joy (10 ans) et Jade (14 ans). Avec sa famille, ses plus proches amies et ses filles, Laeticia Hallyday a passé une belle journée sur la plage de Santa Monica, en Californie.

Mais ce n'est pas tout. En ce jour si spécial, la meilleure amie d'Hélène Darroze a publié sur son compte Instagram une vidéo très émouvante de Johnny Hallyday. On y découvre une séquence inédite, puisque le rockeur livre une déclaration d'amour poignante à Laeticia Hallyday. "Ma chérie, mon amour. Je voulais te dire que tu es la femme la plus merveilleuse au monde. Tu es la meilleure maman que je connaisse, et la meilleure maîtresse. Je t'aime de tout mon coeur. Je t'aime tellement que j'en suis malheureux, parce que tu me manques quand tu n'es pas là. Je t'aime grand comme l'univers. Tu es la femme de ma vie, déclare Johnny dans cette vidéo, capturée pour le 40e anniversaire de Laeticia, que le rockeur avait organisé à New YorK. Bon anniversaire mon amour. 40 ans, c'est le meilleur âge pour une femme. C'est là où la femme est la plus belle. Et toi, tu es la plus belle. Happy Birthday mon amour." Une vidéo très personnelle, que Laeticia Hallyday doit particulièrement chérir, puisqu'en légende, elle écrit : "Je t'aime pour toujours mon amour."