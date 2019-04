Laeticia Hallyday au Vietnam avec Jade et Joy : tendre moment avec des orphelins

Retour aux sources. Le voyage de Laeticia Hallyday et ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) se poursuit. Après un récent périple au Vietnam l'hiver dernier, la veuve de Johnny Hallyday a décidé de profiter à fond des vacances de ses filles, en repartant dans leur pays d'origine. Arrivées dimanche 14 avril, Laeticia Hallyday, Jade et Joy se sont rendues dans les locaux de La Bonne Étoile. Créée par Hélène Darroze et sa meilleure amie en 2012, cette association vient en aide aux orphelins vietnamiens de tous âges, leur apportant un lieu de vie sain, un accès à l'éducation et aux soins.

Sur sa story Instagram, Laeticia Hallyday a dévoilé quelques tendres instants partagés avec des orphelins, au sein du centre social pour handicapés à Saigon (Ho Chi Minh). Câlins, embrassades et jeux : la mère de famille de 44 ans a profité à fond de ces moments précieux. "Toujours autant d'émotions de retrouver les enfants de l'orphelinat", a-t-elle écrit sur Instagram. Son association vient aussi en aide à des enfants handicapés et vient de mettre en place un tout nouveau projet qui leur est dédié. "La Bonne Étoile finance un programme pour développer la motricité des enfants handicapés", peut-on également lire.

Message à Johnny

Avant de visiter l'orphelinat, Laeticia, Jade et Joy se sont rendues à l'exposition du photographe Rehahn, à Hoi An. "Une belle exposition pour sensibiliser plus de monde aux peuples oubliés du Vietnam", a commenté celle qui a récemment fêté l'anniversaire de sa grande amie Nadia Farès. "Son travail sur les sourires cachés du Vietnam est magnifique et raconte toute une histoire : celle de la beauté et générosité du peuple vietnamien", a poursuivi Laeticia Hallyday.

Ce n'était pas la seule à documenter ce voyage. Adolescente de 14 ans, Jade a naturellement son propre compte Instagram. Elle a publié sur sa story une jolie photo d'elle dans l'avion, avec une émouvante légende. "Je suis tellement reconnaissante envers ma maman. Je t'aime plus que tout. Papa, tu me manques terriblement", a-t-elle écrit en souvenir de ces moments magiques au Vietnam, quand la famille était au complet.