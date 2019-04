Laeticia Hallyday cuisinière stylée avec Joy, pour l'anniversaire d'un ami cher

Laeticia Hallyday et sa fille Joy, 10 ans, ont mis les petits plats dans les grands pour un de leurs proches. Le 8 avril 2019, mère et fille ont préparé un repas pour Jean-Claude Sindres qui avait fêté son anniversaire la veille.

Tout juste de retour des Bahamas, où il a passé des vacances de rêve en compagnie de son épouse Éléonore, le DJ français David Guetta, sa compagne Jessica London et le DJ Cédric Gervais, Jean-Claude Sindres a respecté une tradition : celle de souffler sa nouvelle bougie dans la maison des Hallyday située à Pacific Palisades, à Los Angeles.

Pour leur hôte, Laeticia et Joy Hallyday ont concocté un carpaccio de boeuf et un gâteau au chocolat vegan. La dernière épouse de Johnny Hallyday a publié les préparatifs de ce grand repas de fête dans ses stories Instagram. "Cooking mama is back", a-t-elle commenté sur la séquence où elle apparaît en train de découper la viande avec soin. Une mission accomplie dans une combinaison en jean et avec sur la tête un magnifique chapeau de la prestigieuse Maison Michel, un incontournable de sa garde-robe. Lorsqu'elle avait accueilli quelques jours plus tôt son amie Nadia Farès, le 6 avril, Laeticia Hallyday avait déjà cuisiné avec beaucoup de style.

Proche depuis des années de Jean-Claude Sindres, Laeticia Hallyday n'a pas manqué de lui souhaiter un heureux anniversaire le 7 avril. "Joyeux anniversaire, mon ami aimant, de soutien, optimiste et très expressif. Je suis heureuse d'être à tes côtés. Tu apportes tant de lumière dans nos vies. Nous t'aimons à l'infini et au-delà", a-t-elle écrit dans ses stories Instagram.