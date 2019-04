Laeticia Hallyday ressort une vidéo d'anniversaire avec Johnny et Kev Adams !

Pour certains, Jean-Claude Sindres reste un ex de Laura Smet. Le producteur français est avant tout un des plus proches amis du clan Hallyday.

Le 7 avril 2019, Jean-Claude Sindres a fêté son anniversaire, l'occasion pour lui de recevoir de nombreux messages et de touchantes attentions. Parmi elles, celles de Laeticia Hallyday. La maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) a publié plusieurs vidéos d'un anniversaire remontant au 7 avril 2017 dans ses stories Instagram, dans lesquelles Johnny Hallyday apparaît en grande forme, quelques mois seulement avant sa mort, alors qu'il était pourtant déjà malade. Le Taulier s'est éteint le 5 décembre 2017, emporté par un cancer du poumon qui s'est généralisé.

Pour les 43 ans de leur ami, Laeticia et Johnny Hallyday avaient organisé une grande fête dans leur maison de Pacific Palisades, à Los Angeles. Le couple avait invité un certain Kev Adams à se joindre aux festivités. L'humoriste et comédien de 27 ans est un ami proche de Jean-Claude Sindres. Éléonore, que Jean-Claude Sindres a épousée en mai 2016 à Los Angeles chez les Hallyday, mais aussi son ami David Guetta complètent la tablée.

En plus de ces vidéos, Laeticia Hallyday a publié un message à l'intention de son ami : "Joyeux anniversaire, mon ami aimant, de soutien, optimiste et très expressif. Je suis heureuse d'être à tes côtés. Tu apportes tant de lumière dans nos vies. Nous t'aimons à l'infini et au-delà." Ces mots sont apposés sur une photo de Jean-Claude Sindres posant avec Laeticia Hallyday et ses deux filles.