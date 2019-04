Jade Hallyday en manque de son papa : nouveaux mots poignants...

Jade Hallyday a reçu de nombreux like dont un de sa grand-mère Françoise Thibault. L'adolescente a pu profiter de sa mamie durant de longues semaines puisque Françoise Thibault a rejoint Los Angeles à la fin du mois de février avant de partir en vacances avec sa fille et ses petites-filles à Saint-Barthélemy, où elle s'est fait tatouer pour la première fois. Elle a ensuite rejoint la Californie avec elles, célébré les 44 ans de Laeticia et est repartie. Jade a également reçu plusieurs messages de soutien après sa publication dont un de Marie Poniatowski, une amie proche de Laeticia. "Je t'aime mon ange", a-t-elle publié avec tendresse.

En mars dernier, Jade Hallyday avait multiplié des messages puissants et émouvants à l'occasion de l'anniversaire de sa maman et des 24 ans d'amour de ses parents. "Joyeux 24 années de bonheur avec notre papa d'amour, on pense fort à lui. Je vous aime de tout mon coeur, et on a beaucoup de chance Joy et moi d'avoir des parents aussi merveilleux et extraordinaires que vous ! WE LOVE YOU!", avait-elle écrit à cette occasion.