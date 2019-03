Laetitia Hallyday avec ses filles, sa maman, son frère... Un clan si soudé

Face au tumulte lié à la question de l'héritage de Johnny Hallyday, sa veuve peut compter sur le soutien réconfortant de ses proches qui l'épaulent avec ses deux filles Jade (14 ans), Joy (10 ans). Installée avec elles à Pacific Palisades, Laeticia Hallyday les voit grandir avec sérénité, gardant en elle la mémoire de l'homme de sa vie qui a disparu le 5 décembre 2017.

On a pu apercevoir au début du mois de mars 2019 celle qui vient de fêter ses 44 ans en compagnie de ses filles au restaurant Ivy à Santa Monica. Le charmant trio n'était pas seul puisqu'elles étaient avec la maman de Laeticia, Françoise Thibault, et une très proche amie Elodie Piège, épouse du chef Jean-François. Ensemble, elles ont pu déguster un repas dans un cadre coloré qui rappelle celui de la French Riviera. On sait qu'elles ont également savouré des macarons une semaine plus tard dans le Ladurée Beverly Hills, encore un goût de France !

Peu après, c'est toujours avec sa maman, mais aussi avec son frère Grégory Boudou et sa compagne Maryline Issartier que Laeticia Hallyday a été aperçue, casquette vissée sur la tête et cheveux au vent. Au menu de leur déjeuner ? Des sushis et de longues discussions puisque la famille est restée deux heures à table. On imagine que le clan de Laeticia avait beaucoup de choses à se dire, à l'aube d'un nouveau rendez judiciaire crucial pour statuer sur la compétence du tribunal français dans le dossier de l'héritage de Johnny Hallyday.

Alessandra Sublet fait aussi partie du cercle des proches de Laeticia Hallyday et c'est sur son compte Instagram qu'on a pu apprécier une charmante photo où l'animatrice qui passe régulièrement ses vacances à Saint-Barthélémy avec la famille Hallyday pose avec sa grande amie mais aussi la star française du basket Tony Parker. Alessandra est en Californie pour tourner son émission pour TMC, " Confidentiel" avec Tony Parker. Ce dernier est sur le point de racheter une station de ski iséroise - les villages de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors -, mais pour l'instant, il profite du soleil californien !