Laeticia Hallyday : Premier tatouage pour sa maman et "moments de bonheur"

Laeticia Hallyday n'avait pu retenir ses larmes lorsqu'elle avait retrouvé sa maman le 3 février 2019, à l'aéroport de Los Angeles. Impatiente de revoir celle qui est un pilier pour elle, mais qui se fait très discrète dans les médias, la dernière épouse de Johnny Hallyday s'était montrée très émue en voyant sa maman débarquer dans le hall d'arrivée. Des retrouvailles dont Laeticia, Jade (14 ans) et Joy (10 ans) Hallyday ont d'abord profité en Californie avant de partir ensuite pour les vacances scolaires.

Françoise Thibault s'est envolée pour Saint-Barthélemy avec sa fille et ses petites-filles, des vacances qu'elle n'est pas prête d'oublier. Parce qu'elles touchent à leur fin, l'heure est à présent aux bons souvenirs, avec parmi eux de multiples baignades. Comme celle du 19 février dernier sur la plage Gouverneur Bay, que Laeticia Hallyday affectionne tout particulièrement. La veuve du Taulier portait un maillot de bain une-pièce rouge pour l'occasion et une casquette à l'effigie de son île préférée. Jean Reno, parrain de Jade, se trouvait avec elles à ce moment-là, accompagné de son épouse Zofia et de leurs deux garçons, Cielo (né en 2009) et Dean (né en 2011).

Forcément émue au moment de partir, Françoise Thibault a publié un message sur Instagram : "Merci mes amours pour les moments de bonheur de paix dans cette île paradisiaque. Love you." Une photo de sa fille et ses deux petites-filles l'accompagnent. Sa présence auprès de Laeticia, Jade et Joy avait précédemment été illustrée par une photo publiée par Liliane Jossua, proche du clan Hallyday.