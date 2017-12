Obsèques de Johnny Hallyday : Parterre de VIP, foule immense et cérémonie digne

Samedi 9 décembre, après avoir descendu les Champs-Élysées, escortée par 700 bikers, la dépouille de Johnny Hallyday a regagné l'église de la Madeleine, où une foule immense s'était réunie, certains fans ayant passé la nuit sur place. La préfecture de police a avancé le chiffre de 800 000 à 1 000 000 de participants dans la capitale ! Les invités étaient très nombreux pour s'unir au chagrin du clan du chanteur, mené par son épouse Laeticia.

Alors que des musiciens jouaient des airs de Johnny sur la scène spécialement installée pour l'occasion, accompagnant ainsi le cortège jusqu'à l'église,l es invités ont fait leur apparition dans l'église, au fur et à mesure.

On a ainsi pu voir : Matthieu Chedid (qui avait enregistré avec le chanteur le disque Jamais seul), ses amis et collaborateurs artistiques Yarol Poupaud et Maxime Nucci ainsi que Philippe Labro, Michaël Youn qui était accompagné d'Isabelle Funaro, Orlando, Nagui et sa femme Mélanie Page, Patrice Leconte, Laurence Ferrari, Jean-Marie Perrier, Jean-Jacques Debout, le père Gilbert dit le curé des loubards, Michel Drucker, Christophe Maé, Eddy Mitchell, Jean-Louis Aubert ou encore Dany Boon, Jean Reno, Sheila, Enrico Macias, Gad Elmaleh, Carole Bouquet, Gilles Lellouche et sa compagne, Jean-François Stévenin, Jean-Roch, Jean-Michel Boris (ex-directeur général de l'Olympia), Dani, Nathalie André, François Hollande et Julie Gayet ainsi que Nicolas Sarkozy et Carla et le couple Macron, Mathilde Seigner, Louis Bertignac et sa compagne, Salvatore Adamo, Laurent Voulzy, Alain Souchon, Jean-Pierre Raffarin, Elsa Zylberstein, Sandrine Kiberlain, Elie Chouraqui, Dominique Besnehard, Ary Abittan, Alexandre Arcady, Mimie Mathy et son mari Benoist Gérard, Daniel Lauclair, Claire Chazal, Bernard Montiel, Paul Personne, Hoda Roche, Dick Rivers, Nicole et Gilbert Coullier, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, la maire de Paris Anne Hidalgo...

La cérémonie, qui a duré un peu moins de trois heures, a été entrecoupée de textes religieux et d'interventions de proches du chanteur, pour saluer sa mémoire. Au micro se sont ainsi succédés Philippe Labro, Daniel Rondeau, Marion Cotillard (aperçue les larmes aux yeux en compagnie de son amoureux Guillaume Canet à l'entrée de l'église), Carole Bouquet, Jean Reno (qui a lu un texte choisi par Jade et Joy), Sandrine Kiberlain, Patrick Bruel, Line Renaud, sa marraine dans le métier qui a ému tout le monde avec une phrase très forte. "Je ne peux pas croire être dans cette situation. Tu vois, le destin en a voulu autrement mais le contraire eut été plus logique", a-t-elle déclaré.