Laeticia Hallyday, Jade et Joy : Dernier baiser et adieux déchirants à Johnny

Une légende s'est éteinte... Johnny Hallyday est mort à 74 ans de son cancer du poumon, comme annoncé mercredi 6 décembre dans la nuit. Trois jours plus tard, samedi 9 décembre 2017, un hommage populaire est rendu au rockeur. 700 bikers ont accompagné sa dépouille jusqu'à l'église de la Madeleine où se sont déroulées les obsèques religieuses. Des adieux douloureux pour Laeticia Hallyday et ses filles Jade (13 ans) et Joy (9ans).

Au moment de quitter l'église, l'épouse de Johnny Hallyday et leurs deux filles, très soudées, se sont toutes les trois approchées de la dépouille de la star. Elles ont aspergé d'eau bénite et en signe de croix, le cercueil de Johnny Hallyday à tour de rôle. Laeticia Hallyday tente tant bien que mal de dissimuler son émotion par un sourire en coin.

Et c'est main dans la main qu'elles ont embrassé le cercueil blanc du défunt. Laeticia Hallyday a eu plus de mal cette fois, à cacher ses larmes. Le visage marqué, elle finit par quitter l'église avec Jade et Joy. Des adieux déchirants...

Le corps de Johnny Hallyday sera inhumé lundi 11 décembre 2017 à Saint-Barthélémy, là où le couple possède une maison. L'enterrement se déroulera dans la plus stricte intimité.