Johnny Hallyday : Des obsèques et un hommage populaire sur les Champs-Elysées

On sait enfin comment se dérouleront les obsèques de Johnny Hallyday, mort dans la nuit de mardi à mercredi 6 décembre 2017. L'hommage aura lieu samedi 9 décembre à Paris et, comme l'a souhaité sa famille, il sera populaire à l'image du rockeur. Tout devrait se dérouler entre 10h et 14h.

La dépouille de Johnny Hallyday repose actuellement au funérarium du Mont-Valérien dans les Haut-de-Seine, comme l'a confirmé son ami et ancien producteur Jean-Claude Camus. Samedi matin, aux alentours de 10h, ses proches partiront des lieux avec le cercueil pour rejoindre la porte Maillot. De ce point, le cortège empruntera l'avenue de la Grande-Armée jusqu'à l'Arc de Triomphe, puis les Champs-Elysées jusqu'à la Concorde. Une grande procession comme l'a rêvée Laeticia et à laquelle tous pourront se joindre. Les deux grandes artères parisiennes seront bouclées à la circulation pour l'occasion. C'est exceptionnel.

C'est à la Concorde que les fans pourront se retrouver et pleurer leur idole. Une messe sera ensuite donnée à la Madeleine et pourra être suivie par tous grâce à des écrans géants disposés à la Concorde. Les musiciens de Johnny Hallyday pourraient être présents devant la Madeleine pour jouer en sa mémoire. Cela reste à confirmer. Selon l'Elysée, le président Emmanuel Macron, qui fut prévenu par Laeticia dans la nuit avant l'AFP, fera une "brève intervention" durant la cérémonie religieuse. "Les détails et les horaires de cet hommage seraient précisés 'par les proches de Johnny Hallyday et la Préfecture de police' de Paris jeudi après-midi lors d'un point presse", écrit l'AFP.

Après la messe, la famille et les proches accompagneront Johnny Hallyday dans sa dernière demeure. L'enterrement se déroulera dans la plus stricte intimité.

Un peu plus tôt, ce jeudi 7 décembre, la maire Anne Hidalgo annonçait que la tour Eiffel afficherait le message "Merci Johnny" de vendredi soir à dimanche soir.