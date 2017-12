Emmanuel Macron en Algérie : "Johnny Hallyday fait partie des héros français"

Comme le raconte l'AFP, c'est à l'issue d'une marche dans les rues d'Alger qu'Emmanuel Macron a de nouveau évoqué Johnny Hallyday, ce "héros français" : "C'est extrêmement douloureux pour beaucoup de nos concitoyens car ce n'était pas seulement une star mais quelqu'un qui était devenu familier. C'est un artiste populaire au bon sens du terme. (...) Nous avions forgé au plus profond de nous-mêmes l'idée qu'il était invincible. Il fait partie de ces hommes qui auraient pu mourir 100 fois (...) mais il n'est jamais tombé. Il fait partie de ces héros français, j'ai souvent dit qu'il fallait des héros pour qu'un pays soit grand."

Ce matin, un premier communiqué de l'Élysée tombe. Emmanuel Macron y écrit : "À travers les générations, il s'est gravé dans la vie des Français. Il les a conquis par une générosité dont témoignaient ses concerts : tantôt gigantesques tantôt intimes, tantôt dans des lieux démesurés, tantôt dans des salles modestes. (...) Il n'a jamais vieilli parce qu'il n'a jamais triché. Parce qu'il est resté simple et amoureux de la vie. Et parce qu'il savait que le secret pour ne pas vieillir est d'avoir plusieurs vies." Le président et son épouse présentent leur condoléances à la famille du rockeur.

Sur Twitter, Emmanuel Macron tient également à rendre hommage à la star de 74 ans : "On a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday. Le public de fans et de fidèles qu'il s'était acquis est en larmes. Nous n'oublierons ni son nom, ni sa gueule, ni sa voix. Le voici au panthéon de la chanson où il rejoint les légendes du rock et du blues qu'il aimait tant."

S'il est pour le moment impossible de savoir si la France rendra un hommage national au rockeur – la famille doit en décider avec l'Élysée –, il est déjà acté que Brigitte et Emmanuel Macron assisteront aux obsèques de Johnny Hallyday. Les deux couples avaient été réunis par Line Renaud, durant l'été 2016, à l'occasion de ses 88 ans. Line, marraine de Johnny dans le métier, qui a eu bien du mal à dissimuler son immense tristesse ce matin.

Ce que l'Élysée vient de confirmer en revanche, c'est qu'Emmanuel Macron présidera un hommage national à l'écrivain Jean d'Ormesson, vendredi 8 décembre, à l'hôtel des Invalides à Paris. L'Académicien est mort dans la nuit de lundi à mardi d'une crise cardiaque. Il avait 92 ans.