Mort de Jean d'Ormesson : Emmanuel Macron, Julien Doré... La culture bouleversée

Le président a souhaité poursuivre cet hommage dans un communiqué : "Il aura proclamé sa paresse et sa nonchalance mais laisse derrière lui une des oeuvres les plus abondantes et les plus diverses de notre littérature contemporaine", a écrit Emmanuel Macron, saluant son "sens de l'absurde caché derrière un humour espiègle". Le président évoque l'amour des Français pour le défunt et la passion de d'Ormesson pour Dieu, indissociable de son oeuvre. L'hommage du président prend un tour plus politique quand il souligne le gaullisme de Jean d'Ormesson : "Il était d'un gaullisme européen et social, profondément français et profondément universel." Et de conclure sur la popularité sans pareille de l'Académicien : "Jean d'Ormesson, c'était aussi cet oeil vif, ce verbe allègre, cette légèreté libre et ce charme incomparable que les Français aimaient tant à la radio et à la télévision."

Dans la lignée du présent de la République, Françoise Nyssen, sa ministre de la Culture et éditrice (Actes Sud), salue ce "grand académicien, journaliste, amoureux de la littérature, Jean d'Ormesson aimait jouer avec les mots et partager sa vision du monde avec humour". Et d'ajouter : "Il va profondément nous manquer. Mes pensées vont à sa famille." L'écrivain laisse derrière lui sa fidèle épouse, Françoise Beghin, et leur fille unique, elle aussi éditrice, Héloïse d'Ormesson.

Jack Lang et Frédéric Mitterrand, deux anciens ministres de la Culture, ont aussi rendu hommage à l'écrivain. Sur RTL, le premier se dit "abasourdi" par la triste nouvelle de la mort de celui qui, selon lui, personnifiait "la juvénilité même". Le second a déclaré sur BFMTV que c'était "un pan de la littérature française qui dispara[issait]" – Ormesson étant l'un 18 auteurs à avoir été édité par La Pléiade de son vivant – et un homme qui "donnait envie de lire".

Moins attendu, mais finalement logique, Julien Doré s'est exprimé. Le chanteur porte le nom de l'écrivain tatoué sur son bras et faisait partie de The Jean d'Ormesson Disco Suicide avant d'exploser en solo. "Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes & des secondes qui contiennent tout un monde. #BonjourTristesseAdieuJean." Le chanteur a également lu Jean d'Ormesson sur France Inter...