Brigitte et Emmanuel Macron vont assister aux obsèques de Johnny Hallyday

Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte assisteront aux obsèques de Johnny Hallyday, mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans. Il est, indique l'AFP, "impossible de dire pour le moment" si un hommage national sera rendu au chanteur, sa famille devant être "consultée avant toute chose".

Emmanuel Macron, actuellement en Algérie pour une visite officielle, a été le premier à réagir au décès de L'Idole des jeunes via un communiqué : "De Johnny Hallyday, nous n'oublierons ni le nom, ni la gueule, ni la voix, ni surtout les interprétations, qui, avec ce lyrisme brut et sensible, appartiennent aujourd'hui pleinement à l'histoire de la chanson française. Il a fait entrer une part d'Amérique dans notre Panthéon national. (...) Jusqu'au bout, libre dans sa tête, il aura été cette présence familière, cette voix tant de fois imitée, cette personnalité osant vivre pour le meilleur, et communiquant une énergie fraternelle à ce public qui en retour lui criait : 'Que je t'aime.' Ce public aujourd'hui est en larmes, et tout le pays est en deuil."

Et il a bien évidemment terminé son hommage par une pensée toute particulière pour sa famille : "Le président de la République et son épouse présentent à Laeticia Hallyday, à ses filles Joy, Jade et Laura, à son fils David, à ses musiciens, à son équipe, à ses amis, à ses fans, leurs sincères condoléances."

Pour l'heure, la date des obsèques n'a pas encore été annoncée. Mais de très nombreuses personnes devraient faire le déplacement pour rendre à la star un dernier hommage. Depuis l'annonce de sa mort, les réactions pleuvent. Ses enfants Laura et David font part de "douleur immense", son ex compagne Sylvie Vartan a "le coeur brisé" et Eddy Mitchell a perdu "son frère".