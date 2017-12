Eddy Mitchel effondré par la mort de son "frère" Johnny Hallyday

C'est le coeur lourd qu'Eddy Mitchell vient de réagir à la mort de son ami de toujours, Johnny Hallyday, décédé dans la nuit de mardi à mercredi 6 décembre à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon.

"J'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu mon frère", a déclaré à l'AFP Eddy Mitchell. Les deux stars du rock étaient inséparables depuis leur adolescence. En 2014, il avaient formé le groupe des Vieilles Canailles avec Jacques Dutronc pour une série de concerts. Ils s'étaient encore retrouvés sur scène en juillet dernier pour clore cette tournée phénoménale.

Invité sur LCI le 3 décembre dernier, l'interprète de Couleur menthe à l'eau n'avait pas manqué de revenir sur l'état de santé de on ami : "C'est un battant. Un Robocop, cousu de partout et il va bien. Tout va bien, il fonctionne. Il bouffe la vie, vraiment. Je l'ai vu il y a une semaine, il se soigne, il se bat. Croyez-moi, il respire, c'est un battant. Je comprends les inquiétudes, c'est la vie qui est ainsi faite, on y peut peu de choses, on peut simplement penser à lui et, si on est croyant, on peut prier pour lui. Et lui faire parvenir un message d'amour. C'est tout ce qu'on peut faire."

Depuis l'annonce du décès de Johnny Hallyday les réaction s'enchaînent. Son épouse Laeticia a rédigé un communiqué très émouvant, et Sylvie Vartan, son ex-compagne et maman de leur fils David, a déclaré avoir "le coeur brisé" par cette bien triste nouvelle.