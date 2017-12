Mort de Johnny Hallyday : Line Renaud craque en direct et pleure son "fils"

Line Renaud entretenait une relation très particulière avec Johnny Hallyday. C'est elle qui avait révélé le jeune chanteur au public français dans les années 60, en le présentant sur la RTF. "C'est le public qui est seul juge. À vous de savoir s'il a de une carrière devant lui ou s'il n'en a pas", avait-elle déclaré le 18 avril 1960. Une histoire d'amour était alors née entre Johnny Hallyday et les Français.

Si le rocker, décédé le 5 décembre d'un cancer des poumons, considérait Line Renaud comme sa marraine, la comédienne de 89 ans, qui n'a jamais eu d'enfant, voyait en lui un fils. Très affectée par la mort du chanteur, Line Renaud n'a pu contenir ses larmes lors de son intervention matinale, en direct, sur CNews.

Peu avant 7h30 (mercredi 6 décembre), la "marraine" de Johnny Hallyday a craqué. Interrogée par le duo composé de Clélie Mathias et Romain Desarbres sur un possible hommage national rendu au chanteur disparu, Line Renaud a répondu : "Je pense qu'il pourrait l'avoir, oui. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne connais pas les règles mais il l'aura, de toutes les façons, il l'aura." Les larmes sont ensuite montées quand elle a prononcé ces mots : "La nation va pleurer Johnny... Toute la nation va pleurer Johnny."

La comédienne a alors poursuivi en évoquant son dernier dîner avec Johnny Hallyday, il y a "un mois, un mois et demi", auquel le comédien et humoriste Dany Boon et le président de la République Emmanuel Macron avaient été conviés. "Il était très pudique, il n'allait pas montrer dans quel état il était. À chaque dîner, Johnny était présent, le Johnny qu'on aime. C'est pour ça qu'on disait à chaque fois 'il va s'en sortir'", a-t-elle commenté.

Plus tôt sur RTL, Line Renaud avait déclaré : "Cette amitié est toujours restée, il m'a toujours appelée marraine, c'était comme un fils pour moi." Elle avait évoqué le vaillant combat mené par le chanteur contre le cancer et le soutien indéfectible de son épouse Laeticia : "Il s'est battu jusqu'au bout, il ne voulait pas baisser les bras. Il a été tellement bien soutenu par Laeticia, c'est un ange sur terre, c'est une femme tellement amoureuse, comme au premier jour."