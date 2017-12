Brigitte Macron : Soutien discret à Laeticia après la mort de Johnny Hallyday

Mercredi 6 décembre, la France se réveillait dans la tristesse en apprenant la mort de l'icône nationale, Johnny Hallyday, emporté par un cancer du poumon à 74 ans. Les hommages se sont multipliés et les proches du chanteur, qui ont dit quelques mots touchants par communiqué, sont restés à ses côtés dans sa maison de Marnes-la-Coquette. La première dame Brigitte Macron leur a rendu visite.

L'épouse du président, qui avait très vite présenté ses condoléances et s'était un peu plus longuement exprimé en marge de son déplacement en Algérie, s'est rendue auprès du clan de Johnny, arrivant en voiture en compagnie de Pierre-Olivier Costa, son directeur de cabinet. À son arrivée vers 17h sous les objectifs des photographes et des caméras des dizaines de journalistes présents, Brigitte Macron n'a pu être aperçue derrière les vitres fumées de son véhicule. La maison est ultraprotégée par un important dispositif policier destiné à tenir les curieux et les fans à l'écart.

Brigitte Macron, qui avait été informée dans la nuit, comme son époux Emmanuel, de la mort de Johnny directement par un coup de téléphone de Laeticia Hallyday – qui a ensuite informé l'AFP – a apporté son soutien et son réconfort au clan du rockeur. Ils ont discuté bien sûr de l'hommage national qui lui sera rendu samedi 9 décembre, qui est en fait un hommage populaire.

Toute la journée, les proches du chanteur ou de Laeticia ("totalement effondrée" mais qui était soutenue, selon le producteur Jean-Claude Camus, par Laura Smet, David Hallyday et même Nathalie Baye) se sont rendus à Marnes-la-Coquette : on a vu Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen, Claude Lelouch, Yarol Poupaud, Line Renaud, Jean-Claude Darmon...

Sur BFMTV, Jean-Claude Camus a indiqué que "la dépouille de Johnny [était] au funérarium du Mont-Valérien".

