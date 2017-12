Laeticia Hallyday, "totalement effondrée", a gardé espoir jusqu'au bout

Depuis mars dernier, Laeticia Hallyday ne cessait de répéter "Fuck the cancer" sur les réseaux sociaux, déterminée à être plus forte que la maladie de celui qu'elle surnommait son "lion". Malgré toute la force et l'espoir qu'elle a mis dans ce combat, la maman de Jade et Joy a perdu l'homme de sa vie dans la nuit du 5 au 6 décembre. Johnny Hallyday, atteint d'un cancer des poumons depuis un an, s'en est allé dans leur résidence de Marnes-la-Coquette, où les fans se sont très rapidement retrouvés.

Bouleversante dans les mots qu'elle a choisis pour annoncer la terrible nouvelle à l'AFP dans la nuit du 5 au 6 décembre, Laeticia Hallyday peut compter sur le soutien de ses plus fidèles amis qui lui ont très rapidement rendu visite mais aussi sur celui de Brigitte Macron. La première dame s'est déplacée en personne jusqu'à Marnes-la-Coquette pendant que son époux, le président Emmanuel Macron, se trouvait en Algérie. Malgré ses nombreuses marques d'affection, combinées aux innombrables hommages de personnalités et d'inconnus, Laeticia reste inconsolable.

"Laeticia est totalement effondrée", a commenté Jean-Claude Camus à Marc-Olivier Fogiel, sur RTL, au lendemain de la mort du Taulier. Réconcilié depuis peu avec Johnny Hallyday et son entourage, l'ancien producteur du rocker a également évoqué l'espoir inébranlable de Laeticia Hallyday. "Elle a tellement cru. Encore hier matin, elle me disait : 'On a réussi à attaquer un nouveau traitement. Ça nous redonne encore un espoir...'", a partagé Jean-Claude Camus.



Alors que la perspective d'un hommage national à Johnny Hallyday sur les Champs-Élysées le 9 décembre prochain semble se dessiner, Jean-Claude Camus a indiqué que Laeticia espère que la mémoire de son homme soit célébrée ainsi. "C'est le rêve de Laeticia. C'est aussi le mien. Je pense qu'il a droit à ça et ça permettra au public de lui faire un dernier adieu. (...) On peut mettre beaucoup de monde sur les Champs-Élysées en hiver", a commenté celui qui a géré la carrière du rocker durant trente-cinq ans.