Johnny Hallyday et Jean-Claude Camus, complices pour les 79 ans du producteur

Ancien producteur de l'interprète de Rester vivant entre 1969 et 2010, Jean-Claude Camus est resté très proche de l'artiste, après quelques années de brouille. Interviewé mercredi 25 octobre au micro de RTL, le producteur français a donné des nouvelles rassurantes de son ami, qui combat courageusement le cancer depuis le mois de mars dernier. Dans son entretien, Jean-Claude Camus avait ainsi révélé qu'il était régulièrement informé de l'état de santé de Johnny Hallyday grâce à son épouse. "J'ai régu­­liè­­re­­ment Laeti­­cia au télé­­phone. Je sais qu'il se bat. Je sais qu'ils ont essayé un nouveau trai­­te­­ment et on croise les doigts pour que ça réus­­sisse parce que c'est quand même notre idole de toujours", avait-il déclaré.

Johnny se soigne et il va gagner

Invité vendredi 27 octobre dans l'émission Quotidien sur TMC pour assurer la promotion de son autobiographie écrite sans concession Pas né pour ça, ma vie avec les stars... (éditions Plon, disponible depuis le 26 octobre), Jean-Claude Camus avait également balayé d'un revers de main les rumeurs inquiétantes. "Les rumeurs, il ne faut pas les entendre. Johnny ne s'en est pas caché, il a une maladie. Il se bat, il se soigne et, franchement, je veux qu'il réussisse. (...) C'est un gagnant de toute façon. Il a toujours gagné. Je suis certain qu'il va s'en sortir. Laeticia s'en occupe d'une façon absolument merveilleuse. Qu'on arrête avec les rumeurs. Il est chez lui, à Marnes-la-Coquette. Il se soigne et il va gagner", avait-il déclaré.

Dans Pas né pour ça, ma vie avec les stars..., Jean-Claude Camus relate ses près de soixante années de carrière avec nostalgie et humour. Le producteur emblématique de la chanson française y livre notamment des anecdotes édifiantes, réglant parfois ses comptes avec les artistes avec lesquels il a collaboré, de Michel Polnareff à Sheila, en passant par Lara Fabian, Michel Fugain ou Francis Lalanne. Seuls Johnny Hallyday et Michel Sardou, les deux grands artistes qui ont eu une place décisive dans sa carrière, sont épargnés. "Il me paraissait important de décrire les gens et les situations avec honnêteté. Aujourd'hui, j'ai l'affection et le soutien des personnes qui me sont chères et aucun regret pour celles qui choisiront de mal réagir", a-t-il prévenu auprès du magazine Challenges.