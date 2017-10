Johnny Hallyday : Papa assoupi avec sa fille Joy, tendre photo souvenir

Joy Hallyday a fêté son 9e anniversaire le 27 juillet dernier mais pour Johnny Hallyday elle restera toujours sa petite dernière. Actuellement en France pour l'enregistrement de son nouvel album avec la collaboration de ses deux fidèles musiciens Yarol Poupaud et Maxim Nucci (Yodelice), le rockeur français de 74 ans passe beaucoup de temps en studio mais n'en oublie pas sa famille, son épouse Laeticia Hallyday et leurs deux filles Jade et Joy.

Dimanche 29 octobre, le Taulier a proposé un joli moment de tendresse à ses milliers de fans qui le suivent sur Twitter et Instagram, une photo de lui et de Joy lorsqu'elle n'avait encore que quelques mois. Le chanteur et son adorable fillette sont tous les deux assoupis dans un canapé, Joy sur le ventre de son papa qui l'entoure de ses bras. "Sweet dreams my love. Souvenir avec ma Joy", légende le chanteur qui suscite l'émoi. "J'adore, tout l'amour d'un papa pour sa petite fille", "Vous êtes trop mignons, vous avez une belle petite famille", "Magnifique photo", "Une osmose parfaite ces deux-là se sont reconnus", "Superbe photo", "Très touchant", peut-on notamment lire dans les commentaires laissés sur Instagram.