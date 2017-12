Obsèques de Johnny : Laeticia Hallyday en larmes avec ses filles, salue la foule

Après avoir quitté sa maison de Marnes-la-Coquette pour rejoindre le funérarium du Mont-Valérien, Laeticia Hallyday et ses proches ont pris la direction de Paris dans un important cortège de berlines, escorté par la police. Une fois sur les Champs-Élysées, la femme de Johnny Hallyday a pris la peine de saluer la foule.

C'est une Laeticia Hallyday logiquement très émue qui a baissé la vitre de sa voiture, laissant voir quelques larmes couler sur ses yeux marqués par l'émotion, saluant de la main l'impressionnante foule amassée sur la plus belle avenue du monde. Habillée en noir, l'épouse du chanteur se devait d'être forte pour ses filles, Jade (13 ans) et Joy (9 ans), assises à l'arrière avec elle. D'ailleurs, on a pu voir la plus jeune d'entre elles, poser sa tête sur l'épaule de sa maman. Un moment déchirant...

Alors que le cercueil blanc de Johnny descendait les Champs-Elysées en direction de l'église de la Madeleine, les musiciens du regretté chanteur accompagnaient le cortège au son de ses tubes.

Thomas Montet