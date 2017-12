Johnny Hallyday, les obsèques : La dépouille descend les Champs, la foule émue

Ce samedi 9 décembre, la France dit au revoir à Johnny Hallyday, mort à 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Un "hommage populaire" est organisé à Paris et des milliers de fans sont venus des quatre coins du pays pour y assister. La dépouille de l'artiste, transférée au funérarium du Mont-Valérien depuis Marnes-la-Coquette, où le chanteur est décédé, est saluée par la foule...

Comme c'était prévu, le cercueil de Johnny Hallyday, escorté par 700 bikers, a regagné la place de l'Étoile un peu avant 12 heures puis l'avenue des Champs-Elysées en direction de l'église de la Madeleine, où une cérémonie religieuse est donnée en présence des proches de l'artiste et de centaines d'invités, dont le président Emmanuel Macron qui doit livrer un discours. Dès la nuit, les fans se sont amassés devant l'entrée de l'église, où une scène a été installée pour que les musiciens de Johnny jouent ses chansons. On a d'ailleurs aussi pu voir au piano Yvan Cassar, collaborateur artistique de longue date du rockeur, qui a été sollicité pour jouer l'Ave Maria dans l'église. Un grand écran a également été mis en place pour suivre ce qui se passe dans l'édifice.

Sur les Champs-Élysées, des milliers de fans se sont positionnés des deux côtés de l'Avenue pour voir descendre le cercueil de leur idole. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour couvrir cet événement puisque pas moins de 1500 policiers et gendarmes ont été sollicités. En outre, les stations de métro Concorde et Madeleine ont été fermées.

Sur la plus belle avenue du monde, le cercueil blanc, visible à travers les vitres du corbillard, a descendu l'avenue avec le cortège de berlines dans lequel se trouve Laeticia Hallyday. Dans d'autres voitures, on a vu des proches du chanteur comme par exemple Jean Reno, Line Renaud, sa marraine dans le métier, Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen, Jean Dujardin et sa chérie Nathalie Péchalat, Claude Lelouch, Jean Imbert ou encore Marion Cotillard, Dany Boon...

Dans le même temps, les musiciens accompagnent le cortège au son des tubes du rockeur : Je te promets, Quelque chose de Tennessee, Marie, Gabrielle, Ma gueule...

Thomas Montet