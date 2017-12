Obsèques de Johnny Hallyday : Laura Smet tombe dans les bras de Sylvie Vartan

Dès 11 heures, ce samedi 9 décembre, les invités ont fait leur apparition dans l'église de la Madeleine à Paris, où doit se tenir la cérémonie religieuse dès 13 heures. Petit à petit on a vu arriver les proches de Johnny Hallyday. Alors que sa femme Laeticia Hallyday est dans le cortège de voitures accompagnant le cercueil, le reste de la famille s'est retrouvée dans l'église.

On a pu voir arriver Sylvie Vartan, ex-épouse de Johnny, lunettes noires sur le nez, accompagnée de sa fille Darina. Puis, quelques minutes plus tard, son fils David est lui aussi apparu aux côtés de son ancienne compagne Estelle Lefébure, les yeux rougis par l'émotion et la mine très marquée, ainsi que de ses filles Ilona et Emma. On a aussi vu l'actrice Nathalie Baye, ex-femme du chanteur. Cette dernière était accompagnée de sa fille, Laura Smet. A l'intérieur de l'église, les premiers invités installés ont présenté leurs condoléances au clan du rockeur et on a pu assister à une très touchante scène au cours de laquelle Laura est tombée dans les bras de Sylvie, les deux femmes échangeant une très poignante accolade. Un très beau moment de fusion entre les différents membres de la famille recomposée de Johnny.

Laeticia Hallyday et ses filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) doivent faire leur apparition dans l'église de la Madeleine aux côtés de la dépouille de Johnny. La femme du rockeur et ses proches prendront ensuite la direction de Saint-Barthélémy où il sera enterré lundi 11 décembre.

