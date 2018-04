Jean Reno et sa femme Zofia : Duo ravissant face à Chrissy Teigen enceinte

C'est loin de Paris que Jean Reno vit aujourd'hui. Installé à New York depuis plusieurs années, l'acteur de 69 ans s'est fondu dans le décor, en compagnie de sa femme depuis plus de dix ans, Zofia. Et c'est ensemble qu'ils ont récemment fait une de leurs rares apparitions sur tapis rouge, mardi 24 avril. Le couple a en effet pris part au 35e gala de l'organisation caritative City Harvest, en compagnie de nombreuses autres stars hollywoodiennes.

Engagé auprès de cette association new-yorkaise qui lutte contre le gaspillage, récoltant des aliments de luxe non conformes (mais toujours bons), y compris dans des restos trois étoiles, pour les distribuer aux plus pauvres, Jean Reno a posé avec sa dulcinée. Le couple a croisé sur son chemin Julianne Moore, vue au bras de son mari Bart Freundlich, ou encore John Legend, qui était au côté de sa divine Chrissy Teigen, dont le beau ventre rond n'est pas passé inaperçu. La bombe faisait d'ailleurs partie des honorés de ce gala auquel ont aussi assisté le jeune marié Richard Gere (qui n'a pas posé avec son épouse Alejandra Silva), le rappeur Ja Rule et sa femme Aisha Atkins, ou encore Katie Couric et son mari John Molner.

Adopté à New York – il est très populaire aux États-Unis –, Jean Reno avait confié en 2006 qu'il ne se sentait pas "totalement français". "Les Français m'ont donné des médailles, ils me respectent et moi aussi, mais mes racines sont avant tout espagnoles, andalouses", avait confié l'interprète de Godefroy de Montmirail au magazine El Mundo. À New York, le comédien se sent davantage chez lui qu'en France. "Là-bas, tout le monde est immigré. De fait, j'ai moins l'impression d'être un immigré aux États-Unis qu'en France", avait-il indiqué.