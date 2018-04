Richard Gere, 68 ans, s'est marié avec la belle Alejandra, 35 ans

Et de trois mariages pour Richard Gere ! Le célèbre acteur américain a dit oui à sa petite amie Alejandra Silva. Le 13 avril, le journal espagnol ABC annonçait que le couple se marierait le 5 mai prochain à Washington lors d'une cérémonie intime. HOLA! s'est chargé de révéler en exclusivité que le mariage avait eu lieu, en secret et dans la plus grande intimité, début avril. Le magazine précise que les tourtereaux ont prévu un second round, avec familles et amis, le 6 mai prochain dans leur propriété de New York.

Il s'agit donc du troisième mariage pour l'acteur hollywoodien qui fêtera cette année ses 69 ans. Avant cela, Richard Gere avait dit oui à Cindy Crawford (1991-1995), puis à Carey Lowell (2002-2016). De cette dernière union est né un garçon prénommé Homer (17 ans). De son côté, la belle Alejandra Silva (35 ans), qui est par ailleurs la fille d'Ignacio Silva (ex-vice-président du Real Madrid), a été mariée une première fois à l'homme d'affaires canadien Govind Friedland, père de son fils Albert (né en 2012). Le couple avait divorcé en décembre 2015. À l'époque, Alejandra fréquentait déjà la star de Pretty Woman, faisant peu de cas des trente-quatre années d'écart entre eux. Selon HOLA!, les jeunes mariés projetteraient de fonder une famille. "J'ai trouvé la paix et la vie heureuse que j'ai toujours désirée", a confié Gere.

C'est sur le terrain caritatif que les futurs mariés se sont rapprochés. Très engagés dans l'humanitaire, les deux activistes soutiennent notamment la fondation RAIS qui vient en aide aux sans-abri. Le 26 mars dernier, ils étaient d'ailleurs apparus dans une vidéo de sensibilisation, encourageant ceux qui le souhaitent à faire des dons pour "sauver des vies".