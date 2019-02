Jade Hallyday heureuse de retrouver son parrain Jean Reno à Saint-Barthélemy

Jean Reno se trouvait à Paris pour la grande cérémonie organisée à La Madeleine le 9 décembre 2017 en l'honneur de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, puis à Saint-Barthélemy deux jours plus tard, lorsque le Taulier avait été enterré, selon ses souhaits, au petit cimetière marin de Lorient. C'est sans aucun doute avec beaucoup d'émotion que l'acteur de 70 ans est revenu tout récemment sur l'île si chère à son ami disparu. Surtout que la star des Visiteurs, Léon, Le grand Bleu, L'immortel... n'avait pas pu assister à la célébration du premier anniversaire de la mort du rockeur, organisée le 5 décembre 2018 à Saint-Barth' par Laeticia Hallyday, suite à un malheureux contretemps. L'avion de Jean Reno avait été victime d'une panne technique et n'avait pu rejoindre les Antilles françaises.

Sur l'île de Saint-Barthélemy depuis plusieurs jours, dans le cadre des vacances scolaires, Jade Hallyday a fait savoir que son parrain est venu la rejoindre. Et celui-ci n'est autre que Jean Reno. L'adolescente de 14 ans a publié une photo sur sa page Instagram le 21 février. Elle apparaît sur un bateau en maillot de bain. "Les bon amis sont durs à trouver et impossible à oublier. Merci à mon parrain pour cette incroyable journée sur le bateau", commente Jade en légende, identifiant deux personnes, "@_capucinee" et "@casa1948". Sans aucun doute Jean Reno puisque l'acteur est né en 1948, mais impossible de le confirmer avec certitude puisque son compte est privé mais Jade et Laeticia Hallyday y sont toutes les deux abonnées.