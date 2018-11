Johnny Hallyday, les larmes de Jean Reno : "Le fait de le voir allongé là..."

Lundi 26 novembre 2018, C8 diffusera un documentaire qui sera sans aucun doute très commenté. Intitulé Johnny, 1 an déjà : une journée si particulière, ce film présenté par Victor Robert reviendra sur les funérailles à la Madeleine de Johnny Hallyday. Un hommage national auquel avaient participé de nombreux proches de la star, dont l'acteur Jean Reno. Ami du Taulier, le comédien était aux côtés de Laeticia Hallyday et de ses filles Jade et Joy, lors de cette journée... si particulière.

Sur Twitter, C8 a dévoilé un extrait dans lequel Jean Reno laisse parler son émotion. "Ça va faire un an", lâche-t-il dans un sanglot, les joues mouillées de larmes. "Le fait de voir Laeticia dans cet état. Le fait de le voir allongé...", ajoute-t-il, visiblement très marqué par ce souvenir encore vivace. Gala a révélé un extrait plus long dans lequel la star des Visiteurs raconte comment elle a vécu cette journée à la Madeleine. "Quand j'étais dans la voiture, dans le convoi, à la sortie de la place de la Concorde, le convoi s'est arrêté et il y avait des gens à cinq, six mètres. 'Salut Jean' et les mecs pleuraient, c'était incroyable, se souvient-il, la gorge nouée. Ça me remet... pardonnez-moi. Ça me remet dedans mais c'était inouï ! Et il voulait me parler, le gars, et il pleurait... Il essayait de me parler, et il pleurait, alors moi je pleurais avec rien, quoi. Et qu'est ce qu'on avait en commun ? Johnny Hallyday."