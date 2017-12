Johnny Hallyday enterré à Saint-Barthélemy : Comment il a choisi sa tombe...

Depuis le lundi 11 décembre 2017 à 17h30, Johnny Hallyday repose dans le petit cimetière marin de Lorient sur l'île de Saint-Barthélemy aux Antilles. Que le rockeur ait été enterré à des milliers de kilomètres de la métropole et de ses fans en a fait tiquer quelques-uns, mais c'était le voeu le plus cher de l'époux de Laeticia Hallyday. Paris Match nous raconte comment ce petit cimetière avec vue sur la mer lui avait tapé dans l'oeil.

Nous sommes en 1997, avant son grand retour avec le tube Allumer le feu et ses premiers concerts au Stade de France l'année suivante, Johnny Hallyday profite d'une année sabbatique. À l'occasion d'une croisière entre Miami et New York, le couple fait escale sur cette petite île de Saint-Barthélemy. Un coup de foudre et des années plus tard, en 2006, l'architecte Philippe Stouvenot lance les travaux de la villa Jade, la "maison du bonheur" où les Hallyday et leurs amis ont passé tous leurs étés depuis 2008. Et Johnny Hallyday ne craque pas seulement pour l'île et sa douceur de vivre, il repère le petit cimetière de Lorient...

Dans Paris Match, le journaliste Benjamin Locoge écrit : "Un jour, en balade dans l'île avec son pote photographe Daniel Angeli, il avait découvert le petit cimetière de Lorient, où les tombes blanches sont disposées face à l'océan. Nimbé de soleil, il est, de surcroît, situé devant un restaurant, le bien-nommé Jojo Burger. Le chanteur n'avait pu s'empêcher de rire, lâchant à son copain : 'Eh bien, ! Il ne nous reste plus qu'à acheter deux concessions ici.'"

Bien sûr, Johnny Hallyday était très sérieux. Selon Paris Match, c'est l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon qui a réglé tous les détails au dernier moment : "Dix jours avant son décès, son ami intime Jean-Claude Darmon s'est rendu dans les Caraïbes pour que les souhaits du chanteur soient suivis à la lettre. C'est lui qui a négocié l'emplacement de la dernière demeure de Johnny. Lui, aussi, qui s'est assuré de l'entière disponibilité des services de l'île pour l'inhumation." L'île ne compte, par exemple, qu'un seul corbillard. Il a été nécessaire pour transporter le corps de l'aéroport au funérarium, où les habitants de l'île ont pu lui rendre une dernier hommage, puis du funérarium au cimetière. Et après l'inhumation, c'est bien au Jojo Burger que les proches et les fans se sont réunis...