Laeticia Hallyday, Jade et Joy sur la tombe de Johnny à Saint-Barthélemy

Mardi 12 décembre 2017, pour la toute première fois, Jade et Joy Hallyday se sont recueillies sur la tombe de leur père, Johnny Hallyday. Le rockeur de 74 ans est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre et a été inhumé le 11 au petit cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy.

Selon nos confrères de Voici, Laeticia Hallyday a emmené ses filles de 13 et 9 ans dans ce petit coin du cimetière avec vue sur la mer. La tombe de Johnny est recouverte de fleurs et de la même croix blanche qui orne toutes les autres sépultures de l'île. Le trio était notamment accompagné de Françoise Thibaut, la mère de Laeticia, d'Elyette, sa grand-mère que Johnny aimait tout particulièrement et qu'il surnommait Mamie Rock, et de Jean Reno, parrain de Jade, qui a lu un poème choisi par les filles en l'église de la Madeleine, et son épouse Zofia... La productrice Anne Marcassus, Jean-Claude Darmon, Hoda Roche, Sandrine Etna (La Bonne Etoile, association de Laeticia), Hélène Darroze, Jean-Claude Camus et Marie Poniatowski se sont également recueillis, plus tôt dans la matinée, avant de rentrer à Paris.

Jade et Joy ont fait preuve de beaucoup de courage en assistant à l'hommage populaire rendu à leur père, samedi dans Paris. Les fillettes, mêmes si elles ont parfois craqué, entouraient leur mère et ont embrassé le cercueil de leur père. On dit que la mise en bière et la mise en terre sont les étapes les plus difficiles de l'enterrement d'un proche. Laeticia a voulu épargner à ses filles cette nouvelle épreuve, l'inhumation lundi en fin d'après-midi à Saint-Barth'. Une soixantaine de proches entouraient la veuve de Johnny Hallyday lors de ce moment particulièrement dur. Laeticia s'est effondrée dans les bras de David Hallyday, évidemment présent avec sa demi-soeur Laura Smet. Autour d'eux, des fidèles comme Jean Reno, Jean-Claude Camus et Jean-Claude Darmon, mais aussi les musiciens Yodelice (Maxim Nucci) et Yarol Poupaud, qui ne quittaient quasiment jamais le rockeur depuis 2011. Durant cette ultime cérémonie, les deux guitaristes ont joué les deux chansons préférées de Johnny chantées par Elvis : Love Me Tender et Be Bop a Lula.