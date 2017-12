Jade Hallyday : Son dernier message, bouleversant, à son père, Johnny Hallyday

Les proches de Johnny Hallyday sont à Saint-Barthélemy depuis dimanche 10 décembre 2017. Après l'immense hommage populaire reçu par le rockeur à Paris samedi, il sera inhumé ce lundi dans la plus stricte intimité sur l'île des Antilles qu'il aimait tant, où il passait tous ces étés avec Laeticia, leurs filles, Jade et Joy, et de nombreux amis.

Pour les obsèques de leur père, Jade (13 ans) et sa petite soeur Joy (9 ans) avaient choisi un poème de Jacques Prévert, Chanson des Escargots qui vont à l'enterrement, qui a été lu par le parrain de Jade, Jean Reno. Quelques jours avant le décès de Johnny, Jade et son amie Tess Rambaldi, fille de Marie Poniatowski (grande amie de Laeticia Hallyday), se filmaient chantant le tube de Noël de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Jade semble loin de s'imaginer que les jours de son papa sont comptés. Selon Closer.fr, la toute jeune adolescente a tenu à montrer cette vidéo à son père juste avant son décès. "Tout ce que je souhaite pour Noël, c'est toi", dit la chanson... Un message touchant, plein d'espoir qui, malheureusement, ne se réalisera pas.