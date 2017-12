Enterrement de Johnny Hallyday : Laeticia a fait des choix précis

Ce dimanche 10 décembre, le clan de Johnny Hallyday a pris la direction de Saint-Barthélémy dans la matinée, à bord d'un avion transportant la dépouille du chanteur. Son corps doit être inhumé lundi 11 décembre, dans l'intimité.

Après des obsèques populaires et très dignes, place au recueillement et à la discrétion pour les proches de Johnny Hallyday. Une soixantaine de membres assisteront à son enterrement, prévu au cimetière de Lorient au bord de l'eau, dont Laeticia et ses filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans), ainsi que les deux aînés, Laura Smet et David Hallyday, affirme BFMTV. Il faudra aussi compter sur la présence du garde du corps de l'artiste, de ses musiciens comme Yarol Poupaud et Maxime Nucci ainsi que de Sébastien Farran son manager ou encore Jean Reno. En revanche, les petits-enfants du chanteur, Ilona, Emma et Cameron, ne devraient pas faire le déplacement tout comme ses ex-femmes Nathalie Baye et Sylvie Vartan. Quant à Line Renaud, sa marraine dans le métier, elle a expliqué au Parisien que le voyage était trop éprouvant en raison de son âge et de sa fatigue.

L'avion transportant le cercueil de Johnny Hallyday va d'abord se poser sur Saint-Martin, pour une escale technique, explique Le Point. En effet, le Boeing 757 où le clan se trouve ne peut atterrir à l'aéroport Gustavia de Saint-Barthélémy car il n'est pas équipé pour recevoir un si gros appareil. "Une escale avec changement d'appareil est donc prévue vers 13 heures (heure locale d'arrivée du B757) à l'aéroport de Saint-Martin Princess Juliana, dans la partie hollandaise", précise Le Point.

L'enterrement aura lieu lundi dans l'après-midi et, toujours selon BFMTV, Laeticia aurait demandé aux invités de se vêtir de blanc et d'apporter des fleurs colorées rappelant la végétation sur l'île de Saint-Barth. On apprend aussi, selon un fossoyeur cité, que Johnny avait lui-même choisi de reposer au cimetière de Lorient et avait aussi choisi son emplacement... Des informations à prendre avec des pincettes mais qui viennent en tout cas éteindre la polémique lancée par Michel Polnareff.

Ce dimanche soir, les habitants de l'île souhaitant rendre hommage à Johnny pourront aller au funérarium de Saint-Jean. Lundi 11, les habitants ont en revanche été prévenus que l'accès au cimetière par la route sera fermé aux voitures et que le survol de l'île par des drônes sera aussi interdit. Enfin, les bateaux ne pourront pas naviguer du côté de Lorient.