Obsèques de Johnny Hallyday : Jade et Joy zappées, Philippe Labro s'excuse...

Samedi 9 décembre, lors des obsèques de Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine à Paris, plusieurs personnalités étaient conviées à lui rendre hommage. L'écrivain et parolier Philippe Labro a ouvert le bal avec un texte maladroit zappant Jade et Joy.

Dans son hommage, le parolier qui a signé pour Johnny Hallyday les titres Le fils de personne et Oh ! Ma jolie Sarah, a utilisé toute une série de qualificatifs pour essayer de dresser le portrait du rockeur et a notamment dit qu'il avait été "père par deux fois", en référence à ses deux grands enfants, Laura Smet et David Hallyday. Sur la Toile, les internautes ont été choqués de cette formulation car il oubliait ainsi Jade (13 ans) et Joy (9 ans), adoptées avec sa femme Laeticia, et assises au premier rang dans l'église, les larmes aux yeux en disant au revoir à leur papa.

Sur Twitter, Philippe Labro a réagi et s'est excusé. "J'ai commis une erreur en ne parlant des enfants de Johnny qu'à la fin ! 'PERE par deux fois'. Erreur due à l'émotion d'un discours qui a cité ensuite Jade et Joy. Que l'on pardonne cette boulette qui n'a envers leur mère rien de 'méchant'. Je les aime toutes deux et leur mère", a-t-il dit.