Johnny Hallyday inhumé à Saint-Barth' : La réaction déplacée de Michel Polnareff

La nouvelle a été annoncée le 7 décembre. Johnny Hallyday reposera en paix à Saint-Barthélemy, l'île des Antilles si chère à son coeur, où il aimait tant passer ses vacances en famille. Le Taulier, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre d'un cancer du poumon, recevra samedi 9 décembre un "hommage populaire" à Paris et sera inhumé "lundi en fin de matinée" au cimetière de Lorient de l'île, a indiqué le président de la collectivité Bruno Magras à l'AFP. "Le corps arrivera dimanche soir à Saint-Barthélemy", a-t-il également déclaré. La cérémonie devrait se dérouler dans l'intimité familiale.

Le choix de Saint-Barthélemy comme dernière demeure pour Johnny Hallyday n'est pas sans faire grincer quelques dents. Attristé par la disparition du chanteur à l'âge de 74 ans, Michel Polnareff s'est exprimé sur le sujet de l'enterrement, sans que personne ne lui ait demandé son avis. Le chanteur aux lunettes noires de 73 ans a posté un long message sur sa page Facebook, dans lequel il déplore que Johnny Hallyday s'en aille si loin. "Avant qu'on ne me pose la question, j'aimerais y répondre. Je trouve étrange qu'on soustraie l'enveloppe de Johnny à son public et qu'on rende impossible à ses fans la possibilité de lui montrer à quel point ils sont attachés à lui. Une fleur, un message, une photo, un trèfle à quatre feuilles... Il fait partie du monde de Saint-Barth' dans un univers de vacances ensoleillées mais son patrimoine réel est celui de la France, et je trouve impensable qu'on empêche tous ceux qui se trouveraient, tout comme moi, inconsolables de cette immense perte et de son courage, dans l'incapacité de lui montrer leur reconnaissance par une impossibilité de la lui démontrer", écrit-il.

Était-ce vraiment utile ?