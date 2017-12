Zazie absente pour Johnny Hallyday : L'auteure du tube Allumer le feu s'explique

Ce week-end était marqué l'organisation du Téléthon sur les chaînes du service public mais aussi par l'hommage populaire et spectaculaire à Johnny Hallyday sur les Champs-Elysées avant une magnifique cérémonie en l'église de la Madeleine. Parmi les proches du rockeur, une artiste manquait à l'appel : Zazie, retenue par le Téléthon.

On ne peut pas m'enlever les souvenirs

Marraine du Téléthon 2017, Zazie ne pouvait évidemment s'éclipser quelques heures pour la cérémonie d'adieu populaire à Johnny Hallyday. Au magazine Télé Star, elle confie aujourd'hui : "Pour moi, il n'est pas mort. C'est Jean-Philippe Smet qui est mort. Johnny est immortel et ça m'a fait de la peine car je n'ai pas pu aller à la Madeleine car je ne voulais pas laisser choir le Téléthon. Johnny a fait partie du Téléthon donc je sais qu'il ne m'en aurait pas voulu deux secondes. Sa mort est un coup mais on ne peut pas m'enlever les souvenirs."

Des souvenirs avec Johnny Hallyday, Zazie en a. C'est notamment elle qui lui a écrit les paroles d'Allumer le feu ainsi que plusieurs chansons de l'album Ce que je suis en 1998. Cet album est une collaboration des paroliers Lionel Florence et Zazie avec leur ami Pascal Obispo aux musiques. Allumer le feu est sorti quand Johnny et son producteur Jean-Claude Camus relevaient pour la première fois le défi, non sans difficultés, du Stade de France. Depuis, la chanson était devenue un classique de tous les spectacles de l'artiste. Elle avait marqué le retour du rockeur en toute première ligne puisque sortira ensuite l'un de ses plus gros succès, l'album Sang pour sang composé par David Hallyday.

Malgré son absence, Zazie a fait plusieurs clins d'oeil à Johnny durant le Téléthon. Samedi, alors que se déroulait la messe de la Madeleine, elle disait "beaucoup penser à lui" en ce jour si spécial. Plus tard, dans la soirée, elle chantait Je te promets avec Garou, parrain de l'édition précédente du Téléthon.