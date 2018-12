Johnny Hallyday, un an après : Laeticia, Jade et Joy très émues sur sa tombe

On a l'impression que c'était hier. Mais cela fait déjà bien un an que Johnny Hallyday nous a quittés. Dans le coeur de tout le monde, de ses proches et de ses fans, le rockeur est pourtant plus vivant que jamais. Preuve en est avec les commémorations qui ont eu lieu la semaine dernière à l'occasion du premier anniversaire de sa mort.

Le 5 décembre 2018, Laeticia Hallyday était ainsi au côté de ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) pour se recueillir sur la tombe du Taulier, au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy. La veuve et les enfants de Johnny étaient bien entourées puisqu'elles étaient accompagnées de leurs proches : il y avait le dernier manager du rockeur disparu Sébastien Farran, Marie Ponatowski, Pierre Rambaldi et leur fille Tess (14 ans), mais aussi Sylviane Destaillats (confidente de Laeticia et nounou de Jade et Joy), Claude Bouillon, Pierre Billon, Hoda Roche, Liliane Jossua, Yaël Abrot et Anne-Sophie Aparis. Le frère de Laeticia Hallyday, Grégory Boudou, était aussi présent avec sa compagne, Maryline.

Chaque jour, Laeticia guette un signe de son homme

Comme le soulignent nos confrères de Paris Match, tout ce monde s'est réuni sur la tombe de Johnny Hallyday de 19h à 21h "au son d'une playlist composée par Laeticia". Dans le cimetière, c'est la voix belle et puissante du rockeur qui résonnait, provoquant parfois les larmes de son épouse et de ses filles. Des chansons de Johnny reprises en choeur par l'assemblée dans une émotion partagée. Car si la famille et les proches de l'idole étaient présents, les fans étaient aussi là pour se recueillir sur sa tombe. Certains ont même eu un geste tendre, les mots justes, pour réconforter Laeticia, Jade et Joy. "Avant de rejoindre la villa Jade, où un dîner était prévu avec ses proches, Laeticia a remercié les fidèles de Johnny qui avaient fait le déplacement. Chaque soir ou presque, comme tout au long de l'été, elle est retournée sur la tombe de son homme. Chaque jour, elle a guetté un signe de lui : l'apparition, entre les nuages, d'un arc-en-ciel", écrit Paris Match. Le lendemain (6 décembre), une seconde veillée au petit cimetière de Lorient était d'ailleurs organisée.

De l'autre côté de l'Atlantique, une messe en la mémoire de Johnny Hallyday était célébrée quelques jours plus tard, dimanche 9 décembre, à l'église de la Madeleine à Paris, là où l'hommage populaire avait eu lieu il y a un an. A l'intérieur, plus d'un millier de personnes étaient réunies pour assister à ce service officié par le père Bruno Horaist, curé de la Madeleine qui anime une messe en mémoire du chanteur le 9 de chaque mois. L'office, où le célèbre refrain de Johnny Retiens la nuit (du regretté Charles Aznavour) a résonné pendant la communion, a été retransmis en direct sur la chaine catholique KTO et sur YouTube.