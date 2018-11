Johnny Hallyday, son dernier dîner vu par Pierre Billon : "C'était particulier"

À quelques jours du premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, qui nous a quittés le 5 décembre 2017, son ami Pierre Billon publie l'ouvrage Johnny, quelque part un aigle (éditions Harper Collins, en librairie depuis le 14 novembre 2018), où il raconte sa belle amitié de quarante ans avec le rockeur.

Celui qui a été le directeur artistique du Taulier dans les années 1980 évoque de nombreuses anecdotes, comme par exemple la fois où il s'est fâché avec Nathalie Baye, et s'est longuement confié sur ses plus beaux souvenirs avec Johnny. Pierre Billon est ainsi revenu sur le grand road trip que le chanteur avait organisé avec sa bande en septembre 2016, lorsqu'ils avaient parcouru la Nouvelle Route Dixie qui part de la Nouvelle-Orléans pour rejoindre Los Angeles.

On le sait, ce fabuleux voyage avait été filmé. Certaines images, toutes en noir et blanc, ont d'ailleurs été utilisées pour le clip J'en parlerai au diable, sorti le mois dernier. Dans son livre, Pierre Billon revient ainsi sur ce film qui a été projeté lors du dernier dîner de Johnny Hallyday et de ses amis réunis à son domicile de Marnes-la-Coquette, cinq jours seulement avant sa mort.

Il était très beau, bien rasé, élégant dans son T-shirt noir

C'était le 30 novembre 2017. Cette histoire, qui avait déjà été racontée par Claude Bouillon dans les colonnes de Paris Match en mars dernier, est mentionnée une nouvelle fois avec émotion dans le livre de Pierre Billon. "Avec les potes, on se voyait tous les jeudis, on se faisait un repas entre frères de route, avec Maxim Nucci, Sébastien Farran, Dimitri Coste, Claude Bouillon, Fatien, Billy, on est toujours restés très soudés. (...) Ce soir-là, c'était un peu particulier parce qu'on allait visionner le film tourné lors de notre road trip à moto pendant l'été 2016. (...) En arrivant, on est allés voir Johnny dans son bureau où il avait installé son lit depuis sa maladie. Je l'ai trouvé très beau, bien rasé, élégant dans son T-shirt noir. Bien sûr, il était très maigre mais sans perfusion de morphine. Je me suis dit, c'est Johnny, il va remonter la pente, forcément. À ce moment-là, ce n'était pas possible qu'il s'en aille, je n'imaginais pas qu'il allait nous quitter cinq jours plus tard ! On a rejoint la salle de projection, Johnny est arrivé en fauteuil roulant, on l'a installé au bout du dernier rang pendant que les femmes, Laeticia et sa grand-mère, faisaient le dîner. Les petites, Jade et Joy, étaient là aussi, heureuses d'être avec nous", écrit Pierre Billon.

Après la projection du film de leur voyage, Pierre Billon raconte que Johnny faisait d'ores et déjà d'autres plans pour repartir en road trip. "L'année prochaine, on repart sur la route, mais on reste plus longtemps à Santa Fe", a glissé le rockeur à ses amis. Puis le groupe a commencé à prévoir le dîner de la semaine suivante, sans se douter de ce qui allait arriver. "Il a demandé ce qu'on mangerait le jeudi suivant, il a commandé des huîtres, moi je devais faire des crevettes grillées comme il aime. Ensuite je suis resté un peu seul avec lui, il m'a demandé s'il allait s'en sortir, je lui ai dit : 'Bien sûr, t'as pas le choix !' On s'est fait la bise et on s'est quittés", conclut tristement Pierre Billon.