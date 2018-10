Johnny Hallyday : "Mon pays c'est l'amour" et son clip sont arrivés !

Un dispositif d'envergure

Pour Warner Music France et les partenaires de cette sortie, l'arrivée de Mon pays c'est l'amour dans les bacs est un événement d'une envergure rare dans la carrière d'un artiste. Dès ce vendredi minuit, les dix nouvelles chansons de Johnny - Made in rock n'roll, Mon pays c'est l'amour, L'Amérique de William, 4 m², Back in LA, J'en parlerai au diable, Pardonne-moi, Je ne suis qu'un homme, Tomber encore et Un enfant du siècle - sont disponibles sur les sites de streaming comme Spotify et Deezer.