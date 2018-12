Jade Hallyday : Émouvant message pour le 1er anniversaire de la mort de Johnny

Loin des yeux mais pas loin du coeur ! Jade Hallyday, qui a regagné Saint-Barthélémy avec sa soeur Joy et sa maman Laeticia Hallyday, ne pouvait pas garder le silence à l'occasion du premier anniversaire de la mort de son papa. L'adolescente de 14 ans a utilisé son compte Instagram pour rendre hommage à Johnny.

"Papa, tu nous as quittés il y a un an, je me dis que tu es toujours avec nous mais sous une autre forme, a-t-elle écrit dans ce message poignant accompagné de plusieurs photos de famille. Je voulais te dire que j'ai tellement de chance d'avoir un papa extraordinaire que toi. Tu peux être fier de maman et Joy, elles sont courageuses. Je t'aime si fort. On pense à toi à chaque semaine de notre vie", a écrit la demoiselle en légende d'un diaporama de photos de famille sur lesquelles on peut notamment la voir toute jeune, peu après son adoption par le rockeur et sa femme.