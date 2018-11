Laeticia Hallyday : Son rituel à Saint-Barth' qui prend "une bonne heure"

Johnny Hallyday repose depuis le 11 décembre 2017 au petit cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy. Bien avant qu'il ne décède le 5 décembre d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, le Taulier avait très clairement exprimé son souhait d'être enterré dans ce qu'il appelait son "havre de paix", comme l'a confié son ami Jean Reno dans Johnny, un an déjà : une journée si particulière.

Dans ce même documentaire réalisé par Laurence Ferrari, présenté par Victor Robert et diffusé sur C8 le 26 novembre, Hélène Darroze s'est exprimée sur ce qui est devenu une tradition chère à sa grande amie Laeticia Hallyday, qui l'exécute à chaque fois qu'elle se rend à Saint-Barthélemy. "Elle a ce rituel de venir allumer 75 bougies [Johnny Hallyday aurait 75 ans, NDLR]. Ce rituel-là dure une bonne heure où on change les bougies, on allume les nouvelles. Elle met de la musique qu'il aimerait. Ça devient un moment très doux, très joyeux", a expliqué la cheffe de 51 ans. Cette dernière a également ajouté que les fans étaient toujours les bienvenus, invités par Laeticia à les rejoindre pour ce grand moment de communion. Tandis qu'Hélène Darroze a détaillé ce petit cérémonial si important aux yeux de son amie, ses propos étaient illustrés par des images captées lors du dernier voyage de Laeticia et de ses deux filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) à Saint-Barthélemy. C'était lors des vacances de la Toussaint, juste après leur passage à Paris pour la promotion de Mon pays c'est l'amour, l'ultime album de Johnny qui bat tous les records de vente en France.

Le documentaire Johnny, un an déjà : une journée si particulière a attiré 500 000 téléspectateurs sur C8, soit 2,1% du public.