Laeticia Hallyday déjà dans l'ambiance de Noël : Féerie en famille à Los Angeles

Noël 2017 n'en a pas vraiment été un en raison de la mort de l'homme de sa vie, emporté à 74 ans par un cancer du poumon qui s'est généralisé. Si le premier anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday promet d'être une épreuve difficile, Laeticia Hallyday souhaite que les prochaines fêtes de fin d'année se déroulent avec plus de légèreté. La veuve du Taulier pourra compter sur le soutien de ses amis pour aller dans ce sens.

Bien que les flammes de l'incendie de Camp Fire menacent toujours sa maison de Pacific Palisades, Laeticia Hallyday ne veut rien changer à son quotidien, tout en apportant son aide. Elle multiplie les sorties à Los Angeles avec ses deux filles, Jade, 14 ans, et Joy, 10 ans. Après avoir fait une virée shopping le 10 novembre 2018 sur la promenade de Santa Monica, avec un passage dans la boutique de lingerie Victoria's Secret et au shopDisney (anciennement DisneyStore), le trio s'est rendu à The Grove le 18 novembre. Le célèbre centre commercial de Los Angeles où vont toutes les stars a déjà mis en place son univers de Noël, avec ses énormes sapins et guirlandes.

C'est dans cette ambiance féerique que Laeticia Hallyday a été filmée par l'un de ses fidèles amis, qui habite tout comme elle à Los Angeles : Jean-Claude Sindres. Le producteur français a publié une brève séquence dans ses stories Instagram où Laeticia apparaît extrêmement souriante aux côtés de Jade et Joy. La magie de Noël opère déjà sur elles.