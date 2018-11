Laeticia Hallyday : Malgré la menace, instants privilégiés avec Jade et Joy

La Californie, où vit Laeticia Hallyday et ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans), traversent une terrible épreuve. Un immense incendie, baptisé Camp Fire, a déjà ravagé près de 60 000 hectares dans le nord de l'Etat. Pourtant, la vie continue pour ceux, comme les Hallyday, qui ont la chance de ne pas avoir dû tout abandonner et être évacués.

Le 10 novembre 2018, les flammes menaçaient bien Pacific Palisades où se situe la maison de Johnny et Laeticia Hallyday. Ce jour-là, peut-être aussi pour rassurer ses filles, Laeticia Hallyday les a emmenées faire du shopping sur la promenade de Santa Monica. Le trio est notamment passé dans la boutique de lingerie Victoria's Secret et au shopDisney (anciennement DisneyStore). Lors de cette balade, le trio a été reconnu par un jeune homme avec lequel Laeticia a discuté quelques instants.

Deux jours plus tôt, Laeticia Hallyday était photographiée sortant d'un café. Elle portait un sweat à capuche jaune de la marque Off-White (griffe de Virgil Abloh, nouveau directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton). Dans ses mains, deux cafés mais aussi un exemplaire de L'Homme de Miel d'Olivier Martinelli, un livre qui raconte l'histoire d'un homme qui est soudainement diagnostiqué d'une maladie rare : le myélome, un cancer de la moelle osseuse. Ce jour-là, Laeticia Hallyday, 43 ans, a déjeuné dans un restaurant de sushis puis est allée récupérer sa fille Jade tandis que Sylviane, la nounou adorée des filles, est allée chercher de son côté Joy à l'école.

Samedi 17 novembre, le bilan mortel de Campfire s'est aggravé. Depuis que le feu s'est déclaré il y a dix jours, 76 personnes ont été tuées selon l'AFP. On compte plus de 1000 disparus. "Le feu est désormais maîtrisé sur 55% de sa surface, écrit l'AFP. Il a détruit près de 10 000 maisons et plus de 2 500 autres bâtiments." De nombreuses maisons de stars et d'anonymes ont été rayés de la carte. Laeticia et ses filles ont rejoint le mouvement de solidarité en aidant à s'occuper d'animaux sauvés dans un ranch.

"Mon pays..." cartonne

Sur une note plus légère, Laeticia Hallyday peut se féliciter de l'immense succès de Mon Pays c'est l'amour, déjà écoulé à plus de 1 million d'exemplaires, un mois après sa sortie. Samedi, Thierry Chassagne, patron de Warner Music France, décryptait dans Le Figaro l'incroyable dispositif mis en place avec Laeticia et une poignée de privilégiés pour éviter toute fuite de l'album avant sorti le 19 octobre. Un véritable tour de force réussit haut la main.