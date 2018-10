Laeticia Hallyday, Jade et Joy célèbrent l'anniversaire de leur amie et nounou

Depuis le 22 octobre dernier, Laeticia Hallyday et ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) sont à Saint-Barthélemy pour profiter des vacances scolaires. Après un passage à Paris, où la veuve de Johnny est venue porter l'album du regretté rockeur Mon pays, c'est l'amour (vendu à plus de 780 000 exemplaires en moins d'une semaine !), la petite famille est donc de retour dans les Antilles où elle profite de moment privilégiés avec ses proches.

En ce début de semaine, elles ont d'ailleurs célébré un moment important : l'anniversaire de Sylviane Destaillats, l'amie et confidente de Laeticia et la nounou de longue date de Jade et Joy. Lundi 29 octobre 2018, tout le monde était ainsi réuni à la Villa Jade pour marquer l'événement. Sylviane, qui a toujours veillé sur les filles et traversé avec elles les joies et les peines, a eu droit à deux gâteaux d'anniversaire fièrement apportés par Jade et Joy. "J'ai pris un coup de vieux ! C'est mon p***in d'anniversaire, deux jours avant Halloween !", a plaisanté Sylviane sur une photo où elle porte un effrayant masque. Sur une seconde photo, elle remercie ses proches. "La surprise, le bonheur, (...) je vous aime", a-t-elle écrit.